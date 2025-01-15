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В МИД рассказали, с чем союзники уже "поздравляют" Украину

Запад видит отвагу воинов ВСУ, поэтому готов и дальше оказывать военную помощь, отметил глава МИД Андрей Сибига

сегодня, 08:50
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Кравцев Сергей

Западные союзники "поздравляют Украину" с тем, что она захватила в плен военных КНДР в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкни заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В МИД рассказали, с чем союзники уже "поздравляют" Украину

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Это большой успех и это признание украинской военной мощи", — высказался министр.

По его словам, российская армия также пыталась сделать все, чтобы этих военных было невозможно взять в плен, однако украинцам это удалось.

Также глава МИД опроверг информацию, которая время от времени появляется в СМИ о том, что партнеры Украины давят на военно-политическое руководство нашего государства относительно быстрого начала переговоров с РФ об окончании войны.

По словам министра, партнеры наоборот заинтересованы в усилении переговорных позиций Украины.

"Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Очень важно, что это неделимое понимание справедливого мира. Поэтому никакого давления на нас нет. Мы совместно с нашими союзниками работаем над достижением этой цели. Более того, мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить (позиции) Украины на пути к достижению справедливого мира", — заверил Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ", — рассказал глава украинского государства. 

Как уточнил президент, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.




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