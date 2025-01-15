В МИД рассказали, с чем союзники уже "поздравляют" Украину

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Кравцев Сергей
Западные союзники "поздравляют Украину" с тем, что она захватила в плен военных КНДР в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкни заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
По его словам, российская армия также пыталась сделать все, чтобы этих военных было невозможно взять в плен, однако украинцам это удалось.
Также глава МИД опроверг информацию, которая время от времени появляется в СМИ о том, что партнеры Украины давят на военно-политическое руководство нашего государства относительно быстрого начала переговоров с РФ об окончании войны.
По словам министра, партнеры наоборот заинтересованы в усилении переговорных позиций Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" - украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как уточнил президент, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.
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