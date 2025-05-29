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В МИД раскрыли карты: почему Россия не хочет отправлять свой "меморандум" Украине

В МИД Украины подчеркнули, РФ боится отправлять "меморандум" Украине, потому что он наполнен ультиматумами

сегодня, 15:05
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Кравцев Сергей

Кремль пытается по-максимуму затянуть с тем, чтобы отправить Украине свой так называемый "меморандум" о прекращении огня. Это ярко говорит о том, что документ наполнен ультиматумами. Как передает портал "Комментарии", об этом в X (Twitter) рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

В МИД раскрыли карты: почему Россия не хочет отправлять свой "меморандум" Украине

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Боязнь россиян отправлять Украине свой "меморандум" свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся обнаружить, что тормозят мирный процесс", — высказался спикер МИД.

Тихий добавил, что россияне должны передать документ и прекратить эти игры, которые лишь доказывают, что, с очень большой вероятностью, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась безрезультатной.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум 

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс.

"Госсекретарь подтвердил призыв президента Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны", — отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.




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Источник: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1928043018478620775?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg
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