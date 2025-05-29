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Кравцев Сергей
Кремль пытается по-максимуму затянуть с тем, чтобы отправить Украине свой так называемый "меморандум" о прекращении огня. Это ярко говорит о том, что документ наполнен ультиматумами. Как передает портал "Комментарии", об этом в X (Twitter) рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Тихий добавил, что россияне должны передать документ и прекратить эти игры, которые лишь доказывают, что, с очень большой вероятностью, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась безрезультатной.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум
Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс.
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