В МИД ответили, на какие уступки готова Украина, ради достижения мира

В последнее время в ряде западных СМИ вышла целая серия публикаций, в которых описываются разные варианты прекращения войны в Украине. Единственной общей составляющей этих материалов есть то, что Украина соглашается на отказ от части своих территорий, которые сегодня контролирует Россия. МИД Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, насчет якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. Единственный вариант, который сегодня рассматривает Киев – это реализация Формулы мира и Плана победы, которые уже презентовал президент Владимир Зеленский. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В ведомстве Андрея Сибиги отметили, что такие утверждения, которые публикует ряд уважаемых СМИ, лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.

"Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", — подчеркивают в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — итальянская газета Corriere della Sera опубликовала материал, что Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня без признания потери территорий при гарантиях безопасности от США и быстрого вступления в ЕС. В Офисе президента эту информацию опровергли. Советник Зеленского Дмитрий Литвин в комментарии для украинских СМИ отметил, что информация, изложенная в материале итальянских журналистов, не соответствует действительности. Почему сейчас увеличивается количество подобных материалов в западной прессе? Не может ли Запад таким образом подталкивать Киев к уступкам в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



