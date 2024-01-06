В МИД отреагировали на заявление США насчет уменьшения помощи ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что Вашингтон не всегда сможет продолжать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов. Как передает портал "Комментарии", во время прямого эфира в Instagram в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком Кулеба подчеркнул, что спикер ведомства Мэтью Миллер в этом контексте говорил не о текущем году.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Это речь не о поддержке в 2024 году. Государственный департамент сказал, что, когда Украина крепко встанет на ноги, будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", – высказался глава МИД.

Министр еще раз подчеркнул, что речь не о 2024-м, потому что, как сказал сам представитель Госдепа, "сейчас Украина еще не там и нуждается в поддержке в заявленном объеме".

"Поэтому не кипишуйте. У меня ко всем одна просьба: не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы вгонять себя в состояние агонии и депрессии. Любое заявление прочитали – и сразу все испугались, что мы все умрем. Мы будем жить долго и счастливо", – добавил Дмитрий Кулеба.

Отметим, в ходе брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, ведь стремится помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу. По словам представителя Госдепа, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость.

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