logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В МИД отреагировали на вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД отреагировали на вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО

Глава МИД Украины призывает к усиленной поддержке после нарушения Россией воздушных пространств Румынии и Латвии

сегодня, 21:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В последние дни российские дроны неоднократно нарушили воздушное пространство соседних стран Румынии и Латвии, что заставило главу МИД Украины Андрея Сибига призвать международное сообщество к немедленной реакции. Дипломат заявил в соцсети Х о необходимости "максимальной поддержки Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ и защитить мир в Европе".            

В МИД отреагировали на вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО

Андрей Сибига: Сигнал для активных действий после агрессии России в Румынии и Латвии

Нарушение воздушного пространства указывает на новый уровень угрозы со стороны России, которая, по словам Сибиги, выходит далеко за рамки Украины. Он подчеркнул, что ответом на это должно стать не только словесная поддержка, но и конкретные действия союзников. 

Сибига отметил необходимость использования систем ПВО союзников для защиты украинского неба, сбивания российских ракет и дронов, а также необходимости более быстрой и сильной военной поддержки.                                                                                  

"Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Читайте на портале "Комментарии" - Украина активно работает над созданием новых типов дронов , чтобы противостоять воздушным атакам России. В частности, речь идет о борьбе с дронами "Шахед", которые применяет противник. Об этом пишет издание Bild.                    



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/world/v-mid-sdelali-gromkoe-zayavlenie-posle-padeniya-dronov-rf-v-stranah-nato-10595390.html
Теги:

Новости

Все новости