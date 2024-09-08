В МИД отреагировали на вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО

В последние дни российские дроны неоднократно нарушили воздушное пространство соседних стран Румынии и Латвии, что заставило главу МИД Украины Андрея Сибига призвать международное сообщество к немедленной реакции. Дипломат заявил в соцсети Х о необходимости "максимальной поддержки Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ и защитить мир в Европе".

Андрей Сибига: Сигнал для активных действий после агрессии России в Румынии и Латвии

Нарушение воздушного пространства указывает на новый уровень угрозы со стороны России, которая, по словам Сибиги, выходит далеко за рамки Украины. Он подчеркнул, что ответом на это должно стать не только словесная поддержка, но и конкретные действия союзников.

Сибига отметил необходимость использования систем ПВО союзников для защиты украинского неба, сбивания российских ракет и дронов, а также необходимости более быстрой и сильной военной поддержки.

"Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Читайте на портале "Комментарии" - Украина активно работает над созданием новых типов дронов , чтобы противостоять воздушным атакам России. В частности, речь идет о борьбе с дронами "Шахед", которые применяет противник. Об этом пишет издание Bild.

