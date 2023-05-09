В МИД отреагировали на участие лидеров ряда стран в параде в Москве

В МИД Украины назвали аморальным и недружественным шагом приезд лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на псевдопарад в Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

"Во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий", — заявили в МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ночь перед торжествами на Красной площади РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле.

В то же время, участникам была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, незнанных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", — отмечается в заявлении.

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