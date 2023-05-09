В МИД отреагировали на участие лидеров ряда стран в параде в Москве

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Кравцев Сергей
В МИД Украины назвали аморальным и недружественным шагом приезд лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на псевдопарад в Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Парад в Москве. Фото: из открытых источников
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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ночь перед торжествами на Красной площади РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле.
В то же время, участникам была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — кто и почему прибыл в Москву на парад к Путину – есть ли риск втягивания стран ОДКБ в войну против Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – главные выводы парадобесия РФ – чем запомнился парад на Красной площади. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.
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