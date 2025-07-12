В МИД назвали жесткое условие Путина для встречи с Зеленским

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Путиным, но только при условии, что официальный Киев перед этим капитулирует. Такое заявление в интервью The Kyiv Independent сделал первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Замминистра отметил, что Путин преследует четкую цель – принудить Украину к капитуляции. В частности, Украина предлагает установить прекращение огня как вклад в создание условий для встречи лидеров и договоренностей, однако Москва требует для начала капитулировать.
В ходе этого же интервью Сергей Кислица отметил, что тот формат украинско-российских переговоров, за которым наблюдал весь мир в конце весны-начале лета, полагая, что он может приблизить окончание войны, практически исчерпал себя.
Украинский дипломат отметил, что на самом деле никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры".
По его словам, россияне пришли на переговоры "с мандатом диктовать ультиматум", однако "у них даже не было мандата выслушивать ваши аргументы и искать общий язык".
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