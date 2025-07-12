В МИД назвали жесткое условие Путина для встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Путиным, но только при условии, что официальный Киев перед этим капитулирует. Такое заявление в интервью The Kyiv Independent сделал первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, что Путин преследует четкую цель – принудить Украину к капитуляции. В частности, Украина предлагает установить прекращение огня как вклад в создание условий для встречи лидеров и договоренностей, однако Москва требует для начала капитулировать.

"Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования – капитуляцию — и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований", — рассказал Кислица.

В ходе этого же интервью Сергей Кислица отметил, что тот формат украинско-российских переговоров, за которым наблюдал весь мир в конце весны-начале лета, полагая, что он может приблизить окончание войны, практически исчерпал себя.

Украинский дипломат отметил, что на самом деле никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры".

"Это была ситуация, когда на первой и второй стамбульских встречах российская сторона выдвинула свои ультимативные требования. Это даже не был "максималистский" подход в классическом понимании, когда у вас есть целый ряд вариантов, и вы стремитесь к высоким целям, чтобы получить максимум", — сказал Кислица.

По его словам, россияне пришли на переговоры "с мандатом диктовать ультиматум", однако "у них даже не было мандата выслушивать ваши аргументы и искать общий язык".

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