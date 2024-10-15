logo

BTC/USD

65552.82

ETH/USD

2592.33

LTC/USD

66.47

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В МИД Финляндии прямо назвали проблему Запада, которая не позволит Украине победить
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Финляндии прямо назвали проблему Запада, которая не позволит Украине победить

Глава МИД Финляндии возмутилась, что Запад устал от Украины, а Россия, тем временем, наращивает военную мощь

сегодня, 15:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Это не слова, а суровая реальность, что поддержка Украины со стороны западных стран постепенно ослабевает. Именно поэтому в западной прессе так много вариантов того, как можно быстрее решить конфликт в Украине. Но это решение будет не в пользу Украины. Именно поэтому есть большая необходимость нарастить усилия в поддержке Киева, ведь война с Россией далека от завершения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Financial Times.

В МИД Финляндии прямо назвали проблему Запада, которая не позволит Украине победить

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников

Глава МИД Финляндии отметила, усталость Запада от войны реальна и все больше ощущается, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке, которые отвлекают внимание и ресурсы. Это стало очевидным во время Генеральной Ассамблеи ООН, где основной фокус был направлен на события в регионе. Министр подчеркнула, что победа России в Украине серьезно подорвет всю систему сдерживания в Европе и поставит под сомнение европейские усилия по поддержанию стабильности.

Многие страны надеются на разрешение конфликта, особенно учитывая новые вызовы, такие как конфликт на Ближнем Востоке, но, по ее словам, нельзя сдаваться перед российской агрессией, которая уже продолжается.

"Поддержка Украины есть, но достаточно ли ее? Вот в чем вопрос", — задается вопросом топ-дипломат.

Она также призвала к усилению санкций против России, в частности обратив внимание на проблему роста "теневого флота" Москвы — нефтяных танкеров, которые обходят международные ограничения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Финляндия бьет тревогу: к каким опасным действиям прибегла Россия

Также издание "Комментарии" сообщало — Запад устал от войны в Украине: на что переключается.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости