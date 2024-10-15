В МИД Финляндии прямо назвали проблему Запада, которая не позволит Украине победить

Это не слова, а суровая реальность, что поддержка Украины со стороны западных стран постепенно ослабевает. Именно поэтому в западной прессе так много вариантов того, как можно быстрее решить конфликт в Украине. Но это решение будет не в пользу Украины. Именно поэтому есть большая необходимость нарастить усилия в поддержке Киева, ведь война с Россией далека от завершения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Financial Times.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников

Глава МИД Финляндии отметила, усталость Запада от войны реальна и все больше ощущается, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке, которые отвлекают внимание и ресурсы. Это стало очевидным во время Генеральной Ассамблеи ООН, где основной фокус был направлен на события в регионе. Министр подчеркнула, что победа России в Украине серьезно подорвет всю систему сдерживания в Европе и поставит под сомнение европейские усилия по поддержанию стабильности.

Многие страны надеются на разрешение конфликта, особенно учитывая новые вызовы, такие как конфликт на Ближнем Востоке, но, по ее словам, нельзя сдаваться перед российской агрессией, которая уже продолжается.

"Поддержка Украины есть, но достаточно ли ее? Вот в чем вопрос", — задается вопросом топ-дипломат.

Она также призвала к усилению санкций против России, в частности обратив внимание на проблему роста "теневого флота" Москвы — нефтяных танкеров, которые обходят международные ограничения.

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