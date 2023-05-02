В Мелитополе взорвали очередного коллаборанта

Сегодняшний утренний взрыв в Мелитополе "постучал в двери дома" заместителя начальника так называемого управления внутренних дел временно оккупированной части Запорожской области, когда тот открывал ворота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

Мелитополь - это Украина

"Завтрашнее утро предатель будет встречать уже в больнице", — пишет Иван Федоров.

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Рашисты уже сообщили о задержании якобы причастных к попытке ликвидации коллаборанта.

"В Запорожской области по горячим следам задержаны диверсанты, причастные к покушению на заместителя начальника областного ГУВД. Задержанные диверсанты планировали совершить очередной теракт в период майских праздников, сообщили в управлении ФСБ в регионе", — сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Напомним, что украинское подполье неоднократно проводило акции ликвидации предателей и коллаборантов в Мелитополе. Ожидается, что город может стать одной из целей украинского контрнаступления к Азовскому морю и в направлении Крыма. Из-за чего оккупанты выкопали грандиозный окоп в Запорожской области и агитируют местное население выезжать в Крым.

Между тем, в МИДе намекнули, что решающей битвы во время ожидаемого контрнаступления может не быть.

Российские военные ищут причины, чтобы бежать из Крыма.

А Резников рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка партнеров.

"Мои партнеры на всех встречах, в телефонных разговорах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И в конце концов мы видим вашу победу". Это важно", – отметил Алексей Резников.

