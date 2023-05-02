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В Мелитополе взорвали очередного коллаборанта

Руки украинских партизан дотянулись до так называемого "заместителя главы УМВД в Запорожской области"

сегодня, 16:23
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Автор:

Константин Куликов

Сегодняшний утренний взрыв в Мелитополе "постучал в двери дома" заместителя начальника так называемого управления внутренних дел временно оккупированной части Запорожской области, когда тот открывал ворота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

В Мелитополе взорвали очередного коллаборанта

Мелитополь - это Украина

"Завтрашнее утро предатель будет встречать уже в больнице", — пишет Иван Федоров.


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Рашисты уже сообщили о задержании якобы причастных к попытке ликвидации коллаборанта.

"В Запорожской области по горячим следам задержаны диверсанты, причастные к покушению на заместителя начальника областного ГУВД. Задержанные диверсанты планировали совершить очередной теракт в период майских праздников, сообщили в управлении ФСБ в регионе", — сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Напомним, что украинское подполье неоднократно проводило акции ликвидации предателей и коллаборантов в Мелитополе. Ожидается, что город может стать одной из целей украинского контрнаступления к Азовскому морю и в направлении Крыма. Из-за чего оккупанты выкопали грандиозный окоп в Запорожской области и агитируют местное население выезжать в Крым.

Между тем, в МИДе намекнули, что решающей битвы во время ожидаемого контрнаступления может не быть.

Российские военные ищут причины, чтобы бежать из Крыма.

А Резников рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка партнеров.

"Мои партнеры на всех встречах, в телефонных разговорах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И в конце концов мы видим вашу победу". Это важно", – отметил Алексей Резников.



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