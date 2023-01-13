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В Мелитополе россиян, бурят, осетин, кадыровцев уже больше, чем местных жителей, – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в город не прекращают перебрасывать российские войска

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно захваченный Мелитополь Запорожской области продолжают прибывать оккупанты. Россиян в городе уже больше, чем местных жителей, которые остались в оккупации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

В Мелитополе россиян, бурят, осетин, кадыровцев уже больше, чем местных жителей, – мэр

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"В Мелитополе количество иностранных "туристов" – россиян, бурят, осетин, кадыровцев – превысило количество местных жителей, которые вынуждены оставаться в оккупации", — написал мэр.

По словам Ивана Федорова, захватчики Мелитополя селятся в жилье людей, которые выехали из оккупации, переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры на улицах, а также передвигаются по городу в школьных автобусах с надписью "дети" и на легковых автомобилях с украинскими номерами.

Ранее Иван Федоров сообщил, что морг Мелитополя переполнен телами захватчиков. В городе распространяют рекламу похоронного бюро по отправке 200-х в Россию.

В селе Большая Белозерка под морг переоборудовали захваченную школу, а экскаватор местной агрофирмы используют для рытья могил.

Федоров также сообщил, что сегодня через Камыш-Зорю из Токмака по железной дороге отправили вагоны-рефрижераторы, заполненные телами убитых оккупантов.

В Михайловке напуганные оккупанты перешептываются между собой о перспективах отправиться “на забой” в Васильевку. А в Токмаке реанимация уже забита тяжело ранеными российскими военными.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1172
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