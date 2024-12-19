«В Майами смеются над Зеленским, нарисовав граффити»: что известно

Российские паблики начали распространять новые "публикации мировых СМИ", в которых якобы опубликовали новость об известной художнице, создавшей на стене здания в Майами граффити с изображением украинского президента Владимира Зеленского.

Фейки о Зеленском. Фото: ЦПД

В Центре противодействия дезинформации СНБО сообщили, что это фейк и верифицировали эту информацию в МИД Украины.

На самом деле эта фотография создана с помощью графического редактора, отмечают в ЦПД. ru-пропагандисты распространяют ее в социальной сети Х, выдавая за работу известной художницы, чтобы создать ложное впечатление о негативном отношении международного сообщества к Украине.

На официальных страницах художницы и издания Al Jazeera никаких подобных рисунков и упоминаний нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как "Американские журналисты насмехаются над потерями ВСУ".

Пропагандистские помойки и прокремлевские Telegram-каналы начали тиражировать видео, что якобы журналисты американского утреннего шоу Good Day Sacramento, выходящего на телеканале KMAX, в прямом эфире рассмеялись над новостью о боевых потерях Вооруженных сил Украины.

В центре стратегической коммуникации и информационной безопасности уверяют, что это враждебная подделка. Правда: российские пропагандисты нашли в интернете один из многочисленных выпусков этого шоу и с помощью монтажа заменили титры и видео на одном из мониторов в студии, исследовали факт фактчикеры "Укринформ". К слову, это шоу сугубо развлекательное – здесь участники постоянно шутят и снимают репортажи о развлечениях в городе Сакраменто. На нем не обсуждают политические события или войны в мире.