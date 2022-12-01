В Мариуполе замерзают люди: что известно

В оккупированном Мариуполе регистрируется активный рост заболеваемости, смертности на фоне похолодания. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"Последствия холодомора в Мариуполе. В цифрах. Только за прошедшую неделю в Мариуполе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В том числе у детей ОРВИ — 495 случаев, 21 — пневмонии. По сравнению с первой половиной ноября рост составил 91 процент, заявил Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что средненедельная цифра смертности от болезней достигла отметки в 250 случаев. Это на 100 случаев больше октября.

"Рост смертности только за две последние недели увеличился в 1,7 раза. Россияне продолжают истреблять Мариуполь", — сообщил Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль устроил для Путина постановочную встречу с солдатскими матерями. Российский диктатор Владимир Путин встретился с матерями находящихся на войну в Украине военных. Такое мероприятие организаторы посвятили Дню матерей в Российской Федерации. Еще до конца встречи большинство женщин было идентифицировано. Журналисты отмечают, что большинство присутствующих женщин тесно связаны с партией Путина и правительством. А представителей известных организаций "Совет матерей и жен" и "Комитет солдатских матерей" на встрече не было. Издание пишет, что женщин отобрали для постановочной встречи заранее. Кроме того, чиновник на условиях анонимности сообщил, что эти женщины посещали репетиции и прошли строгий инструктаж перед встречей. The Moscow Times пишет, что рядом с Путиным сидела Жарадат Агуева, которая названа домохозяйкой, однако близка к руководству Чечни.