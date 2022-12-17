В Мариуполе вывесили Путина, Кадырова и Пушилина (ФОТО)

Во временно оккупированном россиянами украинском городе Мариуполь вывесили большое изображение с российскими политическими деятелями и лозунгом "Ахмат – Сила".



Руководитель так называемой "ДНР" Пушилин. Фото: из открытых источников

В находящемся временно под российской оккупацией украинском городе Мариуполь местные гауляйтеры вывесили большой плакат с изображением российских политиков. На изображении посередине размещен президент России Владимир Путин, а по обе стороны его прихвостны Рамзан Кадыров и Денис Пушилин.

Такое изображение появилось над проходной к Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича. Снизу изображен лозунг "Ахмат – Сила", а над головами трех россиян надпись "в единстве наша сила".

"Наверное, чтобы холопы знали, перед кем кланяться", – уверяет украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Посмотреть с плакат с российскими политиками, который вывесили во временно оккупированном украинском городе Мариуполь, можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда Вооруженные силы Украины смогут уволить Мариуполь и Мелитополь. Такой прогноз дал американский генерал Бен Годжес, который перед этим сообщал о том, что ВСУ уволят временно оккупированный Херсон до конца 2022 года.

Также "Комментарии" писали о туристическом городе, в котором не рады россиянам . Из-за российской агрессии и санкций Запада россияне начали бежать из РФ, одной из самых популярных стран оказалась Турция, которая хоть и осуждает Российское вторжение, однако не поддерживает санкции Запада. Таким образом, россияне покупают жилье в туристическом городе, что спровоцировало резкий рост цен для местных жителей.

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