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В Мариуполе подросток сорвал флаг РФ и сравнил его с тряпкой (ВИДЕО)

Андрющенко отметил, что жители города продолжают сопротивляться

сегодня, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Жители уничтоженного и временно оккупированного украинского города Мариуполь не сдаются и дальше сопротивляются российским военнослужащим. Юный житель города сорвал русский флаг и бросил полотнище в помойку.

В Мариуполе подросток сорвал флаг РФ и сравнил его с тряпкой (ВИДЕО)

Подросток в Мариуполе выбросил российское знамя (фото из открытых источников)

Соответствующий видеоролик обнародовал советник городского головы этого южного города Петр Андрющенко через Телеграмм.

На выставленном видео можно увидеть мальчика подросткового возраста, рассказывающего, что нашел "тряпку для пола".

"Увидели... такую, тряпку для пола, у нас в городе. Решили -... она нам здесь нужна. Сняли по-мужски, нас**ли на нее — она только для этого и пригодна. И куда-то туда ее надо выбросить, потому что нах** она нам здесь нужна такая "тряпка". И не забывайте, оккупированные территории – это Украина", – рассказывает юный мариуполец.

Именно поэтому советник городского мэра увлекается юным храбрецом из Мариуполя.

"Гордимся нашей молодежью. Гордимся мариупольцами, которые вопреки всему сопротивляются!"- подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе коллаборантка сдала в плен сына, который служит в ВСУ. В Донецкой области, неподалеку от временно находящегося под контролем россиян Мариуполя, одна из местных коллаборанток, предала родного сына и сдала его в плен оккупантам. По его словам, экс-депутат Покровского сельсовета Анжела Клименко, которая и раньше была замечена в связях с Российской Федерацией, в частности, участвовала в псевдореферендуме 2014 года, после начала полномасштабного вторжения перевернулась к захватчикам и начала содействовать им во всем.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/1498
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