В Мариуполе двое суток фиксируют движение техники: что и куда перебрасывают оккупанты

Во временно оккупированном Мариуполе двое суток фиксируется движение техники российских войск. Среди которых танки, грузовики с личным составом и бронеавтомобили "Тигр". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Военная техника. Фото: из открытых источников

"За последние двое суток возобновлено реверсное движение из Мангушской части Мариупольского района через Мариуполь в направление Новоазовска", — написал Андрющенко.

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По его словам, зафиксировано в целом: до 20 грузовиков с живой силой и БК; до 7 тягачей с гусеничной техникой, включая танки Т62. В сторону Мангуша основное перемещение "Тигров" Росгвардии.

"Общая численность военного корпуса оккупантов остается без существенных изменений. Авиация сохраняет относительную активность, особенно утром. Однако меньшую, чем в предыдущие вторник-четверг", — отметил Петр Андрющенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – китайские дипломатические маневры активизировались в последнее время на фоне российско-украинской войны. В феврале Китайская Народная Республика (КНР) представила свой вариант мирного плана, который вызвал неоднозначные оценки. В марте лидер КНР Си Цзиньпин летал в гости к Путину, в апреле – принимал в Пекине представителей Евросоюза, включая президента Франции Эмманюэля Макрона. Резко реагировал на то, что Россия продолжает бряцать ядерным оружием. Вынуждал разных лидеров, включая президента Бразилии, ретранслировать те или иные "миротворческие" меседжи. И, наконец, сам на этой неделе поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят последние действия КНР и тех, кого Пекин привлекает к своему "миротворчеству".



