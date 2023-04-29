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В Мариуполе двое суток фиксируют движение техники: что и куда перебрасывают оккупанты

Россияне перебрасывают в сторону Новоазовска танки, грузовики и "Тигры"

сегодня, 12:17 comments1916
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Мариуполе двое суток фиксируется движение техники российских войск. Среди которых танки, грузовики с личным составом и бронеавтомобили "Тигр". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мариуполе двое суток фиксируют движение техники: что и куда перебрасывают оккупанты

Военная техника. Фото: из открытых источников

"За последние двое суток возобновлено реверсное движение из Мангушской части Мариупольского района через Мариуполь в направление Новоазовска", — написал Андрющенко.


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По его словам, зафиксировано в целом: до 20 грузовиков с живой силой и БК; до 7 тягачей с гусеничной техникой, включая танки Т62. В сторону Мангуша основное перемещение "Тигров" Росгвардии.

"Общая численность военного корпуса оккупантов остается без существенных изменений. Авиация сохраняет относительную активность, особенно утром. Однако меньшую, чем в предыдущие вторник-четверг", — отметил Петр Андрющенко.

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