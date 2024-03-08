В МАГАТЭ выставили требование России по Запорожской АЭС: подробности

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под полный контроль Украины. Как передает портал "Комментарии", по сообщению пресс-службы министерства энергетики Украины в Facebook, совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что документ призывает РФ к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, с ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения ее безопасной и надежной эксплуатации.

"Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность к Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны пошлют четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС", — отметил глава украинской делегации министр энергетики Герман Галущенко.

Также в принятом документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей поставок, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установлением противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.

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