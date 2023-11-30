В МАГАТЭ рассказали о больших угрозах АЭС в Украине: "нас это очень волнует"

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Slava Kot
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что существует все больше угроз на атомных электростанциях в Украине. По словам Гросси, это происходит из-за близости боевых действий и отключения электроэнергии на АЭС.
Рафаэль Гросси об угрозах на Запорожской АЭС Фото: Reuters
Во время планируемого визита на хранилище радиоактивных отходов во Франции Рафаэль Гросси пообщался с журналистами и рассказал о ситуации в Украине.
По словам генерального директора МАГАТЭ, организация обеспокоена постоянными проблемами, которые возникают на оккупированной россиянами украинской АЭС в Запорожье.
Напомним, что Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Украинская АЭС находится под оккупацией России с прошлого года, с тех пор, как Кремль начал полномасштабную войну в Украине. За этот период было несколько отключений электроэнергии на атомной станции. Кроме того, российские силы неоднократно производили обстрелы с близкой к АЭС территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный рассказал, будет ли президент России атаковать украинские АЭС. По его словам, Путин имеет в Украине другие цели.
Также "Комментарии" писали об аварии на атомной электростанции в России. Руководитель "Росэнергоатома" Александр Шутиков отметил, что это новое явление и российские специалисты в поиске причин аварии.
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