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В МАГАТЭ рассказали о больших угрозах АЭС в Украине: "нас это очень волнует"

Из-за войны в Украине атомные станции находятся в опасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что существует все больше угроз на атомных электростанциях в Украине. По словам Гросси, это происходит из-за близости боевых действий и отключения электроэнергии на АЭС.

В МАГАТЭ рассказали о больших угрозах АЭС в Украине: "нас это очень волнует"

Рафаэль Гросси об угрозах на Запорожской АЭС Фото: Reuters

Во время планируемого визита на хранилище радиоактивных отходов во Франции Рафаэль Гросси пообщался с журналистами и рассказал о ситуации в Украине.


"Угрозы растут, и они останутся до конца этого конфликта", — сказал Гросси.

По словам генерального директора МАГАТЭ, организация обеспокоена постоянными проблемами, которые возникают на оккупированной россиянами украинской АЭС в Запорожье.

"Военные действия усиливаются, и наши постоянные экспертные миссии на Запорожской и других украинских АЭС свидетельствуют о том, что боевые действия вокруг них становятся больше. Это очень волнует нас", — рассказал Рафаэль Гросси.

Напомним, что Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Украинская АЭС находится под оккупацией России с прошлого года, с тех пор, как Кремль начал полномасштабную войну в Украине. За этот период было несколько отключений электроэнергии на атомной станции. Кроме того, российские силы неоднократно производили обстрелы с близкой к АЭС территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный рассказал, будет ли президент России атаковать украинские АЭС. По его словам, Путин имеет в Украине другие цели.

Также "Комментарии" писали об аварии на атомной электростанции в России. Руководитель "Росэнергоатома" Александр Шутиков отметил, что это новое явление и российские специалисты в поиске причин аварии.



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