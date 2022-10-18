В Луганскую область россияне подтянули много техники и мобилизованных: что происходит в регионе

Россияне подтянули в Луганскую область много мобилизованных и военной техники. Кроме этого, они взорвали несколько мостов в регионе, чтобы остановить быстрое контрнаступление ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ураинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в составы и командные пункты оккупантов", — сообщил Гайдай.

Гайдай рассказал, что российские оккупанты из танков, "Градов", "Смерчей" расстреливают освобожденные населенные пункты. Следовательно, гражданским гражданам туда опасно возвращаться. Кроме этого, глава Луганской ОВА сообщил, что россияне перекидывают в область много вражеской техники и мобилизованных россиян.

"Из больниц и учебных заведений Луганщины россияне вывозят оборудование и оргтехнику", — добавил Гайдай.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что жителям Луганщины нужно срочно эвакуироваться . Подходит то время, когда ВСУ будут обращаться к жителям временно оккупированной Луганской области с просьбой покинуть территории, которые сегодня контролирует страна-агрессор. Это связано с тем, что украинские защитники будут освобождать ранее захваченные земли. В связи с этим не выехавшим местным жителям нужно подумать о том, чтобы оставить большие города и перезимовать в небольших городах, селах. Об этом в телеграмме рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он уточнил, что даже после деоккупации в такие города Луганской области, как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, люди не смогут вернуться сразу. Причина – невозможность запуска отопительного сезона, потому что из-за упорных боевых действий нет возможности подать тепло в дома жителей Луганщины.



