Российские оккупанты снесли памятные знаки "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора" во временно захваченном Луганске.

Оккупанты занимаются вандализмом. Фото из открытых источников

"Как почти 100 лет назад, россияне совершают геноцид и преступления против человечности в Украине. Конечно, в такой парадигме ни о каком оказании почестей памяти невинно убитых речь не идет", — отмечается в сообщении Центра национального сопротивления.

В Центре сопротивления отметили, что российские пропагандисты называют украинскую народную память о преступлениях кремлевских палачей "памятниками-фальшивками" и оправдывают акт вандализма якобы просьбой местных жителей из-за "образы чувств".

В Сопротивлении отметили, что все мемориалы вернутся на место после деоккупации, а лица, которые сейчас совершают геноцид украинцев, будут ликвидированы, поскольку сейчас не 1930-е годы, а потому убивать безнаказанно украинцев не получится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно захваченных территориях Украины из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат РФ. Таким образом, сообщает Центр национального сопротивления, враг хочет разгрузить военные госпитали. При этом противник снова планирует спрятаться за спинами гражданских лиц и использовать мирные объекты в военных целях, что являются преступлением. Как отмечает Центр сопротивления, ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут оказывать не только первоочередную помощь, но и проводить плановые смотры. По данным Сопротивления, вскоре соответствующее решение оккупационных администраций будет утверждено на уровне российского министерства обороны.

