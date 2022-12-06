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В Луганске больницы переполнены ранеными: оккупанты обустроили госпиталь даже в роддоме

Россиянам пришлось обустроить госпиталь в роддоме

6 декабря 2022, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Луганскую ОВА в Телеграмм.

В Луганске больницы переполнены ранеными: оккупанты обустроили госпиталь даже в роддоме

Война в Украине. Фото: Луганская ОВА в Телеграмм

"Плановые госпитализации там остановлены, в Старобельске оккупанты занимают пустые дома. Большинство коечного фонда медицинских учреждений так называемой "ЛНР" перепрофилировали под оказание помощи раненым военнослужащим РФ. Больницы переполнены боевиками", — говорится в сообщении.

По информации администрации, из-за того, что у рашистов значительно увеличились потери в войне, пришлось прекратить плановые госпитализации и лечение мирного населения.                                                             

"Предоставляется исключительно неотложная медицинская помощь. В Новопскове военный госпиталь устроили даже в родильном отделении", — добавляют в ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — совсем скоро Украина может возобновить контроль над Кременной и Рубежным. Именно в этом направлении сейчас активно продвигаются ВСУ. Способствует продвижению украинской армии на востоке морозная погода, ведь дороги подмерзли и колесная техника продвигается значительно быстрее. Об этом у себя в Телеграмм рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также издание "Комментарии" сообщало — согласно закрытым опросам, поддержка войны против Украины со стороны россиян уменьшается. Можно ли ожидать бунтов внутри страны-агрессора в обозримом будущем? Есть ли вероятность, что путинский режим – сметут? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/7263
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