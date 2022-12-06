В Луганске больницы переполнены ранеными: оккупанты обустроили госпиталь даже в роддоме

В оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Луганскую ОВА в Телеграмм.

Война в Украине. Фото: Луганская ОВА в Телеграмм

"Плановые госпитализации там остановлены, в Старобельске оккупанты занимают пустые дома. Большинство коечного фонда медицинских учреждений так называемой "ЛНР" перепрофилировали под оказание помощи раненым военнослужащим РФ. Больницы переполнены боевиками", — говорится в сообщении.

По информации администрации, из-за того, что у рашистов значительно увеличились потери в войне, пришлось прекратить плановые госпитализации и лечение мирного населения.

"Предоставляется исключительно неотложная медицинская помощь. В Новопскове военный госпиталь устроили даже в родильном отделении", — добавляют в ОВА.

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