В Луцке возросло число жертв ночной российской атаки

В Луцке спасатели обнаружили тело второго человека, погибшего в результате атаки российских захватчиков в ночь на пятницу, 6 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Удар по Луцку. Фото: из открытых источников

Спасатели отметили, что поисково-спасательные работы подошли к концу. Количество погибших в результате удара РФ по городу возросло до двух человек.

"Сегодня утром под завалами разрушенного подъезда 9-этажного дома в Луцке было найдено тело девушки", — говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что вчера было деблокировано тело мужчины, а общее количество пострадавших составляет 30 человек.

Работники эвакуировали пять человек и несколько домашних животных. Существенно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили.

"На месте работали спасатели, волонтеры "Красного Креста", психологи ГСЧС и полиции. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям", — добавили в спасатели.

В ГСЧС также выложили в сеть новые фото и видео с места поисково-спасательной операции.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Луцк ракетами и дронами. В городе повреждены дома, учебные заведения, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

Городской глава отметил, что Луцк атаковали 15 вражеских дронов и шесть ракет. Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий проинформировал, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом, который был частично разрушен.



