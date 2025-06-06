Россияне достали ракетами и дронами Луцк: в городе сильные повреждения

Российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Луцк ракетами и дронами. В городе повреждены дома, учебные заведения, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

Взрывы в Луцке. Фото: из открытых источников

Городской глава отметил, что Луцк атаковали 15 вражеских дронов и шесть ракет.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий проинформировал, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом, который был частично разрушен.

Мэр города уточнил, что повреждена кровля одного из многоквартирных домов, в других многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

"Есть также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение", — добавил Полищук.

Спасательная операция продолжается. На данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки на Луцк.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.



