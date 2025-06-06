Массированный удар по Украине: какой город без света и воды

В ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Взрывы в Тернополе. Фото: ГСЧС

По информации мэра, россияне попали по промышленным и инфраструктурным объектам города. Сейчас на месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

"Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы", – сообщил Сергей Надал.

Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что "сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на область".

"Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", – написал Негода.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны страны-агрессора. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Один человек погиб, 20 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.

В результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Власти уточнили, что информация продолжает поступать. Все службы работают на местах выявленных повреждений и отрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей.

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