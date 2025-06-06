Массированный удар по Украине: какой город без света и воды

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Кравцев Сергей
В ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Взрывы в Тернополе. Фото: ГСЧС
По информации мэра, россияне попали по промышленным и инфраструктурным объектам города. Сейчас на месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.
Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что "сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на область".
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны страны-агрессора. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Один человек погиб, 20 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.
В результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.
Власти уточнили, что информация продолжает поступать. Все службы работают на местах выявленных повреждений и отрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей.
Также издание "Комментарии" сообщало – под Киевом российская атака уничтожила дом известного журналиста.
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