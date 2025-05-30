Под Киевом российская атака уничтожила дом известного журналиста

Российская атака уничтожила дом семьи известного журналиста – Владимира Мжельского, генерального директора 5 канала. Это произошло неделю назад во время массированного обстрела поселка Мархаловка под Киевом, где была разрушена целая улица, сообщает народный депутат Ирина Геращенко.

Гендиректор 5 канала на руинах собственного дома

Она объясняет, что "семья Володи и Анжелики Мжельских до сих пор отходит от стресса, поэтому только сейчас рассказываем об этом ужасе".

"К счастью, все остались живы, хоть детей порубило стеклом, зашивали в больнице раны. К сожалению, от дома и машины не осталось ничего".

Друзья и коллеги организовали сбор помощи для семьи.

Национальный союз журналистов Украины выражает полную поддержку Владимиру Мжельскому и его семье и также предоставит экстренную финансовую помощь журналисту.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 25 мая ночью Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-59/69 и баллистических ракет. Воздушная тревога раздавалась на территории всей Украины, работала ПВО. О последствиях атаки по Украине, а также о средствах поражения, которые были задействованы и сколько было сбито, позже сообщат Воздушные Силы обороны Украины.

Как сообщает портал "Комментарии", большинство средств поражения – ракеты и "шахеды" летели на Киев и Киевскую область, в результате чего произошли масштабные разрушения, а также есть погибшие и раненые.