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Под Киевом российская атака уничтожила дом известного журналиста

Оккупанты попали в дом гендиректора 5 канала в Киевской области

сегодня, 11:39
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Недилько Ксения

Российская атака уничтожила дом семьи известного журналиста – Владимира Мжельского, генерального директора 5 канала. Это произошло неделю назад во время массированного обстрела поселка Мархаловка под Киевом, где была разрушена целая улица, сообщает народный депутат Ирина Геращенко.

Под Киевом российская атака уничтожила дом известного журналиста

Гендиректор 5 канала на руинах собственного дома

Она объясняет, что "семья Володи и Анжелики Мжельских до сих пор отходит от стресса, поэтому только сейчас рассказываем об этом ужасе".

"К счастью, все остались живы, хоть детей порубило стеклом, зашивали в больнице раны. К сожалению, от дома и машины не осталось ничего".

Друзья и коллеги организовали сбор помощи для семьи.

Национальный союз журналистов Украины выражает полную поддержку Владимиру Мжельскому и его семье и также предоставит экстренную финансовую помощь журналисту.

Под Киевом российская атака уничтожила дом известного журналиста - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 25 мая ночью Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-59/69 и баллистических ракет. Воздушная тревога раздавалась на территории всей Украины, работала ПВО. О последствиях атаки по Украине, а также о средствах поражения, которые были задействованы и сколько было сбито, позже сообщат Воздушные Силы обороны Украины.

Как сообщает портал "Комментарии", большинство средств поражения – ракеты и "шахеды" летели на Киев и Киевскую область, в результате чего произошли масштабные разрушения, а также есть погибшие и раненые.                                                                                                                                                       



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