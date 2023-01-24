В Литве рассказали, чем может закончиться затягивание предоставления оружия Украине

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Кравцев Сергей
Чем дольше цивилизованный мир дискутирует, как нужно или как не нужно помогать Украине обороняться и освобождать свои территории, тем больше времени у российского диктатора, чтобы продолжать ожесточенную войну, наращивать свои силы и убивать как можно больше мирного населения. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: flickr.com/mfa lithuania
Глава МИД Литвы отметил, что европейцы и другие представители свободного мира должны перестать жить в страхе.
Министр подчеркнул, что когда мир полностью и окончательно примет тот факт, что Россия должна проиграть, чтобы избежать будущих войн, то на все остальные вопросы о поддержке Украины будет гораздо легче ответить.
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