В Литве рассказали, чем может закончиться затягивание предоставления оружия Украине

Чем дольше цивилизованный мир дискутирует, как нужно или как не нужно помогать Украине обороняться и освобождать свои территории, тем больше времени у российского диктатора, чтобы продолжать ожесточенную войну, наращивать свои силы и убивать как можно больше мирного населения. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: flickr.com/mfa lithuania

Глава МИД Литвы отметил, что европейцы и другие представители свободного мира должны перестать жить в страхе.

"То, что нас сдерживает, — это страх. Мы боимся того, что будет, если Россия действительно проиграет эту войну. В Украине нет беспроигрышного сценария. Чтобы основы международного права выжили, украинцы должны восстановить и сохранить 100% своей территории и суверенитета", — написал он.

Министр подчеркнул, что когда мир полностью и окончательно примет тот факт, что Россия должна проиграть, чтобы избежать будущих войн, то на все остальные вопросы о поддержке Украины будет гораздо легче ответить.

"Чем дольше мы обсуждаем, как следует или не следует помогать Украине, тем больше Путин может наращивать свои вооруженные силы и убивать мирных жителей. Вот почему нам нужно преодолеть свой страх перед победой и действовать сейчас", — подчеркнул Ландсбергис.

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