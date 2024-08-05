В Литве ответили российским оппозиционерам, призывающим снять санкции с России

Обмененные российские оппозиционеры начали активно говорить об уменьшении санкционного давления против "простых россиян", а вместо это предлагают сосредоточиться на ограничениях против российских властей и тех, кто отдает приказы. На такие заявления резко отреагировал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.



Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Габриелюс Ландсбергис в соцсети X ответил на то, что "простые россияне" не должны попадать под санкции.

"Я слышу разговоры о невиновности простых россиян, но потом вижу, как простые русские убивают простых украинцев. Я вижу, как простые русские матери прощаются со своими обычными русскими сыновьями и желают им успехов в их обычных российских военных преступлениях", — пишет Ландсбергис.

Глава МИД Литвы добавил еще несколько примеров, в частности, когда россияне празднуют убийство украинцев, одевают своих детей в военную форму и рисуют символ российской агрессии – букву Z на картонных танках. Кроме того, россияне активно выражают свою поддержку, создавая колонны в виде буквы Z на городских площадях.

"Обычная Россия больна. Исцеление будет длительным и изнурительным процессом, который начнется только тогда, когда Россия, а не только Путин, потерпит поражение. Без поражения в Украине Россия будет просто расширяться", — подчеркнул Ландсбергис.

Литовский министр добавил, что так называемые санкции против "простых россиян" нужны, ведь все вещи, тормозящие военную машину РФ будут иметь поддержку литовцев и приближать победу Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что освобожденный из заключения российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предлагает ослабить санкции против России, чтобы от них не страдали обычные россияне.

Также "Комментарии" писали об осужденном путинским режимом и освобожденном благодаря Западу российском оппозиционере Андрее Пивоварове, который заявил, что "недопустимо" поддерживать военные силы Украины, а также воюющих в ВСУ россиян.