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В Литве намекнули, что Украина уничтожит Крымский мост: бурная реакция России

В России пригрозили "судным днем" из-за заявлений о возможности Украины уничтожить Крымский мост.

сегодня, 10:43
Автор:
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Slava Kot
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В Литве намекнули, что Украина уничтожит Крымский мост: бурная реакция России

Российский чиновник Дмитрий Полянский. Фото из открытых источников

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал сообщения в социальных сетях с намеком, что у Украины есть возможности для уничтожения Крымского моста, соединяющего полуостров с Россией. На такие заявления отреагировали в России.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал слова литовского чиновника Линкявичюса "лаем" и пригрозил ему "судным днем".

"Раболепленные прибалтийские американские болонки сейчас безумно лают, но жалобно будут ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют обо всех подобных ошибках", — сказал Полянский.

Напомним, что Линас Линкявичюс в своем сообщении в X выставил фотографии с изображением Крымского моста, запуском ракеты и задумавшимся Путиным. В сообщении литовский чиновник написал: "Кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, у того еще есть время".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские СМИ, ссылаясь на украинскую разведку, указали на возможность уничтожения Крымского моста в 2024 году. The Guardian считает, что глава ГУР Кирилл Буданов уже располагает всеми необходимыми средствами для атаки по мосту в первой половине этого года. По их словам, это будет третья попытка Украины нанести массированный удар по мосту, который считается одним из главных достижений Путина в последние годы.

Также "Комментарии" писали о реакции России на поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, поступивших в мартовском пакете помощи от США. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, новое оружие "не изменит ситуацию" на войне в Украине.



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