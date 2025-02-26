В Латвии назвали настоящую цель Путина на переговорах

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться достичь на мирных переговорах того, чего ему не удалось достичь в войне против Украины. А именно – ослабить Соединенные Штаты и восстановить контроль над Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Associated Press" сделала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Фото: из открытых источников

Министр напомнила, что Россия, которая имеет население в 140 миллионов, смогла получить контроль над менее, чем 20% Украины с населением 40 миллионов. За все время Путин не смог ослабить США и военный альянс НАТО.

"Поэтому, когда дело доходит до поиска мира, я думаю, что трудности связаны с русскими, потому что русские – это те, кто хочет ослабить власть США, и кто хочет ослабить США в мире в целом", — сказала Браже.

Она считает, что Путин, вмешиваясь в другие страны, хочет контролировать как территорию, так и политический выбор их правительств. В частности, как это было в Сирии, где он поддержал авторитарный режим Башара Асада.

Но Путин не получил того, что хотел во время трехлетней войны в Украине, и "он будет пытаться получить это через мирные переговоры", считает Браже.

"Поэтому важно четко помнить об этой перспективе в любой сделке, которую мы обсуждаем или заключаем", — сказала она.

По ее мнению, как члены НАТО Эстония и Литва – должны быть готовыми к любой будущей агрессии со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — то, что сейчас эскалация войны в Украине только нарастает президента США Дональда Трампа не смущает. Он, как и прежде, считает, что соглашение с Россией положит конец войне в Украине. По его словам, война будет урегулирована быстро, поскольку сам Владимир Путин хочет этого. Об этом сообщает "Sky News".



