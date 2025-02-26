Трамп дал прямой ответ, сколько еще может продолжаться война в Украине

То, что сейчас эскалация войны в Украине только нарастает президента США Дональда Трампа не смущает. Он, как и прежде, считает, что соглашение с Россией положит конец войне в Украине. По его словам, война будет урегулирована быстро, поскольку сам Владимир Путин хочет этого. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома заявил, что "война может продолжаться некоторое время, возможно до того, как мы заключим соглашение с Россией". Он подчеркнул, что "нам нужна сделка с Россией, иначе война будет продолжаться".

"Война может продолжаться еще некоторое время или быть урегулирована быстро. Я думаю, она будет урегулирована быстро. Я разговаривал с президентом Путиным, я думаю, он хочет уладить это", — сказал Дональд Трамп.

Стоит отметить, Дональд Трамп в избирательной кампании и после вступления в должность президента США неоднократно обещал быстро закончить войну между Украиной и Россией.

На днях глава Белого дома начал делать откровенно пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны действующее руководство Украины.

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