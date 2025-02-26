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Макрон получил от Трампа категорический отказ по Украине: о чем идет речь

FT пишет о том, что Макрон не получил от Трампа гарантий поддержки западных войск в Украине

сегодня, 07:05
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп не дал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента, который может быть расположен в Украине для контроля за "перемирием", если такое будет объявлено. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Макрон получил от Трампа категорический отказ по Украине: о чем идет речь

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Франция вместе с Великобританией публично заявили, что готовы взять на себя основное бремя послевоенной безопасности в Украине, но нуждаются в логистической и разведывательной поддержке США.

Французский чиновник на условиях анонимности заявил FT, что "окончательной договоренности" о характере поддержки США западного контингента в Украине нет.                                                     

В то же время, подчеркнул он, Дональд Трамп "не возражает против того, чтобы американцы предоставили гарантии безопасности".

Чиновник также указал, что значительная часть дискуссии между Трампом и Макроном была посвящена тому, как обеспечить соблюдение Россией условий прекращения огня и избежать повторения "Минска" 2015-2016 годов.

Читайте также на портале "Комментарии" — 26 февраля лидеры государств Европейского Союза примут участие в видеоконференции, во время которой заслушают и обсудят отчет президента Франции Эммануэля Макрона о его визите в США. Об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Антониу Кошты в соцсети Х (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – Макрон раскрыл план с гарантиями безопасности для Украины: важные детали.




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