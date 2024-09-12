В Курской области украинские военные оказались в фактическом окружении

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Ткачик Олеся
На Курщине украинские воины серией контрударов смогли отправить в ад вошедшие в Обуховку передовые подразделения врага и навязать бой в Снагосте, заявил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. Также, по его словам, несмотря на мечты противника, украинские гарнизоны в Краснооктябрьском и Вишневце продолжают давать отпор противнику.
Бои в Курской области
Кроме того, по его словам, россияне продолжают разведку боем по всей линии боевого столкновения на Курщине.
По его убеждению, в ближайшие дни враг приложит максимум усилий, чтобы захватить Снагость и Любимовку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские кафиры перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.
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