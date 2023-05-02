В Курской области с утра было громко: сколько насчитали «прилетов»

В Курской области РФ сегодня утром заявили о так называемом "обстреле" поселка Теткино. Там насчитали 10 "прилетов". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Сегодня утром обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилетов", — написал Старовойт.

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По его словам, пострадавших вроде бы нет, но есть повреждения.

Так, в 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления.

В привычной манере россияне заявляют, что якобы "к обстрелу причастны ВСУ".

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