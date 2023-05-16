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В Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ

На территории России беспилотник сбросил три боеприпаса по админзданиям пограничного управления ФСБ.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

На территории Российской Федерации неизвестный беспилотник совершил атаку и сбросил три снаряда на здание пограничного управления ФСБ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ

Здание ФСБ атаковав дрон. Фото из открытых источников

Вероятная атака по административному зданию пограничного управления ФСБ произошла в поселке Глушково, Курской области Российской Федерации. По сообщению росСМИ атака произошла поздно вечером 15 мая.


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Сообщается, что на здание неизвестный дрон сбросил три снаряда. В результате этих действий пять пограничников госпитализировали. Российские пограничники имеют осколочные ранения разной степени сложности в живот, шею, лицо и бедро.

В Кремле не отреагировали на инцидент с атакой неизвестного беспилотника в Курской области.

Напомним, что в начале мая два беспилотника нанесли удары по резиденции президента России Владимира Путина, которая находится в Кремле. Москва отреагировала на такие атаки дронами и обвинила Украину и США в попытке покушения на российского диктатора. На обвинения Москвы ответил президент Украины Владимир Зеленский, указавший, что Украина не атакует территорию России, ведь ВСУ только защищают свои территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Соединенных Штатов на информацию о покушении на президента РФ Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало фото, подтверждающее, что украинские военные уничтожили ценный российский аппарат. В распоряжении армии Российской Федерации имеется всего три десятка единиц этой современной летательной техники.




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Источник: https://t.me/astrapress/27086
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