В Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ

На территории Российской Федерации неизвестный беспилотник совершил атаку и сбросил три снаряда на здание пограничного управления ФСБ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Здание ФСБ атаковав дрон. Фото из открытых источников

Вероятная атака по административному зданию пограничного управления ФСБ произошла в поселке Глушково, Курской области Российской Федерации. По сообщению росСМИ атака произошла поздно вечером 15 мая.

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Сообщается, что на здание неизвестный дрон сбросил три снаряда. В результате этих действий пять пограничников госпитализировали. Российские пограничники имеют осколочные ранения разной степени сложности в живот, шею, лицо и бедро.

В Кремле не отреагировали на инцидент с атакой неизвестного беспилотника в Курской области.

Напомним, что в начале мая два беспилотника нанесли удары по резиденции президента России Владимира Путина, которая находится в Кремле. Москва отреагировала на такие атаки дронами и обвинила Украину и США в попытке покушения на российского диктатора. На обвинения Москвы ответил президент Украины Владимир Зеленский, указавший, что Украина не атакует территорию России, ведь ВСУ только защищают свои территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Соединенных Штатов на информацию о покушении на президента РФ Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало фото, подтверждающее, что украинские военные уничтожили ценный российский аппарат. В распоряжении армии Российской Федерации имеется всего три десятка единиц этой современной летательной техники.



