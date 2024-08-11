В Курске после работы российского ПВО ракета попала в жилой дом

В ночь на 11 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о ракетной опасности и работе сил противовоздушной обороны. Впоследствии в новом сообщении Смирнов рассказал о падении обломков ракет на здание в Курске. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



После работы ПВО РФ ракета попала в жилой дом в Курске. Фото из открытых источников

После сообщений и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова о ракетной опасности и работе ПВО в Курске местные телеграмм-каналы сообщили о 7-10 взрывах. Затем Смирнов опубликовал новое сообщение и заявил о повреждении дома в Курске.

"В 00:19 Смирнов сообщил, что сбитая российской ПВО ракета упала на жилой дом в Курске. Возник пожар", — пишут российские СМИ.

В результате падения ракеты никто из россиян серьезно не пострадал, однако сообщается о 30 жителях дома, получивших незначительные ранения. В сеть попали видео и фото с горящим домом после падения ракеты или ее обломков на дом в Курске. Пожар, возникший после срабатывания российского ПВО, местные службы ликвидировали.

Кроме взрывов в Курской области, россияне также сообщают о ночных атаках на Воронежскую и Белгородскую области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия провела атаку ракетами по Киевской области, разрушив гражданский дом. Во время поисково-спасательных работ работники ГСЧС обнаружили, что в результате российского удара погиб 4-летний ребенок и его 35-летний отец.

Также "Комментарии" писали о заявлении губернатора Курской области к Путину, в котором он рассказал о реакции российского диктатора на прорыв границы.