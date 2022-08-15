В Крыму за украинскую песню в кафе арестовали диджея

В оккупированном Крыму, в городе Щелкино, в кафе "Краб" суд захватчиков арестовал на десять суток диджея, включившего трек "Дикое поле" репера из Украины YARMAK. Об этом сообщает пророссийский Ленинский районный суд Крыма, пишет "Крым. Реалии".

В Крыму арестовали диджея за украинскую песню (фото из открытых источников)

Диджея арестовали, потому что на проекторе появилась якобы "нацистская символика" полка "Азов", который запрещен в РФ.

"Видео с украинской песней диджеем было поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны. На суде правонарушитель свою вину признал частично, объяснив, что выполнял функции диджея в указанном кафе", – говорится в документах пророссийского суда.

Затем мужчину бросили за решетку на десять суток с "конфискацией предмета административного правонарушения". Данные решения можно оспорить.

Кроме этого СМИ показали видео, где диджей и мужчина, заказавший песню, признаются. Диджея зовут — Юрий Радионов, мужчина, заказавший песню – Дмитрий Гент. Он заявил, что заказал украинскую песню, заплатив за это диджею.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США назвали причину, по которой Россия не обвинит Украину во взрывах в Крыму. Представители Кремля, а также штатные пропагандисты даже не пытались привязать взрывы на авиабазе в Новофедоровке с украинской стороной. Такая позиция россиян имеет объяснения, уверены военные специалисты Института изучения войны (ISW). Все дело в том, что если бы россияне начали обвинять Украину в ударах по Крыму, то тем самым они бы признали неэффективность своей системы ПВО. Похожая история уже была с утопленным крейсером "Москва".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!