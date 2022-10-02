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В Крыму военные части переведены на полную боевую готовность: в Генштабе раскрыли подробности

Враг продолжает обстрелы по всей линии фронта - только на Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам 28 населенных пунктов

сегодня, 09:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия готовит мотострелковую дивизию из мобилизованных крымчан, жителей Краснодарского края и Адыгеи. На полуострове воинские части переведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на обновленный отчет Генштаба ВСУ.

В Крыму военные части переведены на полную боевую готовность: в Генштабе раскрыли подробности

В Крыму военные части переведены в полную боевую готовность. Фото: Getty Images

В Генштабе рассказали, что в Крыму проводятся мероприятия по рассредоточению российских подразделений.

Генштаб фиксирует прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая базируется в Севастополе около двух тысяч отмобилизованных лиц.

В Буденновском Ставропольском крае, к 205 отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа, за мобилизацией прибыло около 5 тысяч человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около 3 тысяч, остальные – в палаточном городке на полигоне Николай-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры враг применяет БПЛА иранского производства "Shahed-136".

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали более 30 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленко, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодативка, Николаев, Очаков и Одесса.

Читайте на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, ради чего Путин готов потерять Луганщину в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — Михаил Подоляк объяснил позицию Зеленского, почему тот больше не согласится на переговоры с Путиным.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05XEkbjKACXf3utEgWgDinq11fKmVFF6JRAhNvwB2AAfgpDMRnQeifenp66f9SAcEl
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