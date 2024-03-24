В Крыму раздалась серия мощных взрывов: подробности

Вечером 23 марта в Крыму прозвучала серия, по меньшей мере, из 10 мощных взрывов. Утром 24 марта произошло еще около двух десятков взрывов по сообщению местных жителей. По предварительной информации, удары были нанесены по нефтебазе, главному узлу связи Черноморского флота РФ, а также по другой территории Крыма и Севастополя.



В Крыму зафиксировано несколько взрывов после ракетных атак. Фото из открытых источников

В социальных сетях около 22:00 вечера 23 марта россияне начали сообщать об одной из самых массированных атак на Севастополь за время войны и публиковали видео со взрывами в Крыму. По их словам произошло не менее 10 взрывов в Казачьей бухте, Инкермане, Мысе Фиолент.

Российский руководитель Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе якобы работает ПВО и сбито "несколько воздушных целей". Также он заявил, что дым в Севастополе — это военные средства маскировки. Кроме того, российские власти временно перекрыли Керченский мост.

Осинт-аналитики из Osint technical заявили, что Украина удачно атаковала ракетами Storm Shadow главный центр связи Черноморского флота РФ в Севастополе. Кроме того, сообщалось об ударах по российским кораблям.

Утром 24 марта атака на Крым продолжилась. Местные сообщили о около 20 взрывах. По их словам, были попадания по нефтебазе в Гвардейске. Из-за взрывов из частных домов эвакуируют местных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что Россия провела массированную ракетную атаку по территории Украины в ночь на 24 марта. Средства противовоздушной обороны сработали в Киевской, Львовской и других регионах Украины.



