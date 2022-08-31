В Крыму пылает нефтебаза оккупантов – сильный пожар (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", около 6 утра 31 августа над поселком Красногвардейское в северном Крыму поднялся густой дым. Оккупационные власти пока никак не комментируют ситуацию, но в местных пабликах пишут, что загорелась нефтебаза.

Пожар в Красногвардейском. Фото: из открытых источников

Также есть сообщения о том, что горят расположенные рядом с нефтебазой супермаркеты. О причинах возникновения пожара пока не сообщается, также не было информации о взрывах.

На место происшествия выехали пожарные. Интересная деталь, что пожар произошел спустя несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей аннексированного Крыма держаться подальше от российских военных объектов. Он также попросил крымчан сообщать украинским спецслужбам любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет быстрее освободить Крым.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для крымчан на время активной фазы деоккупации. Он также посоветовал мирным жителям проверить убежища.

Отметим, на территории оккупированного полуострова на протяжении августа не смолкают взрывы. Общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" подсчитала, что с 9 по 24 августа в Крыму произошло по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами.

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