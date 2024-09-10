В Крыму гремели взрывы: почему оккупантам пришлось подымать в небо авиацию

В поселке Октябрьское во временно оккупированном Крыму раздавались сильные взрывы. Захватчикам пришлось даже поднимать в воздух авиацию с аэродрома Саки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"Октябрьское, Крым взрывы", — говорилось в сообщении.

Российские мониторинговые каналы сообщают о вероятном запуске ВСУ беспилотников из Одессы в направлении мыса Тарханкут и далее на восток.

Также сообщается о вероятности запуска баллистических ракет в направлении Юга со стыка Николаевской и Херсонской областей.

В то же время, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о взлете российской авиации с аэродрома Саки.

Отметим, неспокойно этой ночью было не только в Крыму, но и в Москве и Подмосковье. Российские власти отрапортовали, что в ночь на 10 сентября удалось сбить 14 беспилотников, летевших на Москву. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что беспилотники сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

По его словам, все семь беспилотников летели на Москву. Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".

Спустя какое-то время Сергей Собянин написал, что городском округе Домодедово ПВО якобы сбила еще два беспилотника, которые летели на Москву.

Отмечается, что серия взрывов также прогремела в подмосковном Жуковском. Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере 10 громких взрывов в небе.



