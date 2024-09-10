В Москве серия взрывов: пришлось закрыть три аэропорта

В ночь на 10 сентября российские власти отрапортовали, что удалось сбить 14 беспилотников, летевших на Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Отмечается, что беспилотники сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

По его словам, все семь беспилотников летели на Москву.

Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".

Спустя какое-то время Сергей Собянин написал, что городском округе Домодедово ПВО якобы сбила еще два беспилотника, которые летели на Москву.

Отмечается, что серия взрывов также прогремела в подмосковном Жуковском. Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере 10 громких взрывов в небе.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на проезжую часть улицы. На данный момент информации о пострадавших нет.

Жителям подмосковного Раменского также этой ночью было неспокойно. Они в сети сообщают, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку, вследствие чего возник пожар.

Позже появилась информация о еще двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.

Кроме этого, пострадал аэропорт "Жуковский", которые недалеко от Москвы. здесь уже даже Собянин признал, что в аэропорту ликвидируют пожар.

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