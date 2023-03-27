В Крыму активизировалось партизанское движение против оккупантов

В Крыму растут проукраинские настроения. Все чаще во временно оккупированных городах и деревнях появляются желтые ленты, антивоенные призывы на стенах и открытках. Таким образом, граждане, неравнодушные к судьбе своего региона, выражают свою уверенность в неизбежности возвращения Крыма под контроль Украины. Об этом сообщает Минреинтеграция, пишут "Комментарии".



В Крыму активнее стали силы сопротивления

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Заметно активизировалось партизанское движение. Это свидетельствует о высоком моральном духе патриотически настроенных крымчан. Между тем, российские ставленники и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество. Потому что боятся", — отмечают в ведомстве.

В то же время, свой страх захватчики пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращается в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван.

Тем временем украинские власти призывают крымчан быть внимательными и осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. По возможности сообщать о местонахождении врага или его технике. Сделать это можно с помощью чат-бота "Враг" или платформы Центра национального сопротивления.

"Деокупация Крыма обязательно произойдет! Вскоре. Мы это сделаем. Все вместе!" — подчеркивают в ведомстве.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВСУ планируют в ближайшее время освободить полуостров, а всех причастных к преступлениям кафиров — наказать.

Как писали ранее "Комментарии", ВСУ Украина собрали сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян. Вместе с оккупантами не уйдут наказания и их приспешники, коллаборанты и предатели.

Читайте также на сайте "Комментарии" — авто еще одного рашистского муртада взорвали партизаны.