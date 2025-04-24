В Кремле заговорили о Третьей мировой войне: какое назвали условие

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью прокремлевскому агентству ТАСС заявил, что ввод миротворцев на "исторические территории России", какими он называет украинские территории, может привести к Третьей мировой войне.

Сергей Шойгу

Приспешник Путина обратил внимание на строительство "коалицией желающих" планов по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев.

"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне", — указал Шойгу.

Он уверен, что "слово "миротворцы" здесь используется для сокрытия истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами". "Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами", — считает секретарь Совбеза РФ.

"Откуда придут эти "миротворцы"? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала СВО, которая началась во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО", — указал Шойгу. Он заявил, что "те же британцы еще до начала СВО очень активно строили в Очакове в Николаевской области свою военно-морскую базу, где не только тренировали морской спецназ ВМС Украины, но и проводили против России свои операции". "Получается, что они опять смогут вернуться туда, но уже под флагом миротворческих сил?" — задался вопросом секретарь СБ РФ. По его мнению, "именно это и подразумевает французский президент Эмманюэль Макрон, когда говорит, что Украина имеет право просить о вводе натовских контингентов без согласования с Россией".

Шойгу перечислил и другие возникающие вопросы: "Что будут защищать эти "миротворцы" в Украине? Нацистский режим, марши и факельные шествия с символикой дивизий СС? Поддерживать гонения на православных? Лишение русскоязычного населения права говорить на родном языке, сохранять собственные культуру и традиции?"

"Это не миротворческая миссия", — сделал вывод секретарь СБ. На его взгляд, "видимо, в том числе по этим причинам государства, составляющие реальное мировое большинство, не выражают особого желания участвовать в подобных "миротворческих" инициативах".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время встречи делегации Украины с партнерами в Лондоне украинская сторона подтверждает принципиальную позицию: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Об этом в соцсети Х отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

"Не будет никакого соглашения, которое даст России более крепкие основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на земле, в воздухе и на море — является первым шагом. Если Россия выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же. Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир", – отметила министр.