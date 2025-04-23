«Мы не примем замороженный конфликт и оккупацию Крыма» – Свириденко

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Недилько Ксения
Во время встречи делегации Украины с партнерами в Лондоне украинская сторона подтверждает принципиальную позицию: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Об этом в соцсети Х отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
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Напомним, портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты передали России и Украине четкое предложение о возможном пути к мирному соглашению. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, наступил момент, когда стороны должны определиться — либо согласиться, либо США прекратят участие в мирном процессе. Об этом сообщает Bloomberg.
По мнению Венса, как Москва, так и Киев должны будут уступить часть территорий, которые находятся под их контролем.
"Без территориального компромисса не обойтись", — сказал он во время визита в Индию после экскурсии по Тадж-Махалу.
Вице-президент отметил, что будущие границы, вероятно, не будут совпадать с текущей линией фронта, но для прекращения боевых действий обе стороны должны "положить оружие, зафиксировать ситуацию и сосредоточиться на построении лучшего будущего как для Украины, так и для России".
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