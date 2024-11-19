В Кремле всерьез взволновались из-за решения США: что теперь предпринимает путинский режим

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Кравцев Сергей
Чиновники путинского режима прибегают к очередным угрозам, чтобы сдержать США от предоставления разрешения Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ, а не только по территории Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в обновленном отчете представили аналитики Института изучения войны (ISW).
Удары по России. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, российские чиновники продолжали прибегать к угрожающей риторике, пытаясь удержать Вашингтон от публичного предоставления разрешения на использование Украиной предоставленных США ракет ATACMS для нанесения ограниченных ударов по российским и северокорейским военным целям в Курской области.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 18 ноября, что Соединенные Штаты "подливают масла в огонь", и что разрешение США украинских ударов ракетами ATACMS по российским военным объектам станет "новым витком напряженности и качественным изменением участия США в войне.
Песков повторил заявление правителя России Владимира Путина от 12 сентября о том, что украинские удары по России с использованием предоставленного Западом оружия будут означать эскалацию и напрямую вовлекут западные страны в войну.
Спикер МИД РФ Мария Захарова также повторила сентябрьские заявления Путина, сказав, что украинские ракетные удары по России дальнего радиуса действия "в корне изменят суть и характер" войны, и что российский ответ будет "адекватным и ощутимым".
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