В Кремле возобновили намеки на переговоры: эксперт предупредил об опасном замысле Путина

Россия снова демонстрирует готовность вернуться к переговорам по завершению войны против Украины. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва готова рассмотреть новые предложения США и не видит препятствий для встречи с представителями Вашингтона Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Политолог Валерий Клочок считает, что сам факт появления таких заявлений еще не означает реальную готовность Кремля к миру. По его словам, новый раунд переговоров следует оценивать прежде всего по конкретным результатам.

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"Важно все-таки зайти в переговорный процесс, чтобы попытаться все же остановить боевые действия", — отметил эксперт.

В то же время Клочок обратил внимание на позицию Украины. Владимир Зеленский заявил, что Киев передал США новые предложения по мирному процессу. При этом Украина не соглашается на территориальные уступки по Донбассу, а ключевым условием остается получение надежных гарантий безопасности.

По мнению политолога, особенно важно не допустить ситуации, когда прекращение боевых действий станет лишь временной паузой.

"Пауза может быть продолжительной. Это будет называться перемирие. Это будет называться, друзья, замороженный конфликт, но это будут называть победой", — пояснил Клочок.

Он подчеркнул, что даже при прекращении боевых действий Украине необходимо готовиться к возможному новому наступлению России.

"Главное то, что мы вкладываем в эту дефиницию и чтобы украинское общество это восприняло, но и готовилось к возможной новой атаке России", — сказал политолог.

По его словам, Киев должен использовать потенциальную паузу для усиления обороны и создания новой системы безопасности вместе с европейскими партнерами.

"Готовиться очень и очень серьезно и выстраивать новую архитектуру безопасности, о которой уже, слава Богу, понемногу говорят в Европе", — подытожил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что почти два года после начала операции Сил обороны в Курской области позиция Украины в войне существенно изменилась. Если Киев пытался создать дополнительный рычаг давления на Кремль захватом территорий, то теперь главным козырем стали дальнобойные удары по российской территории. Об этом пишет Newsweek, анализируя изменения в поле боя и перспективы будущих контактов Украины с США.