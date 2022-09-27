В Кремле угрожают "изменением условий переговоров" с Украиной: подробности

Российские СМИ снова начали сообщать о готовности переговоров с Украиной, чтобы закончить войну. Об этом пишет РБК, цитируя слова спикера Путина Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере изменения ситуации изменяются и условия. С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается",- сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о финише псевдореферендумов . 27 сентября – последний день "голосования" на псевдореферендумах на временно оккупированных россиянами территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Практически все страны уже заявили, что не будут признавать ни итоги этого шоу, ни возможные дальнейшие аннексии, которые будет пытаться осуществить Россия. По мнению политэксперта, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяне Луповой, псевдореферендумы, где людей заставляют голосовать под дулами автоматов, ходят по квартирам, ловят посреди улицы – это ни о чем… Но нарисуют в итоге, разумеется, то, что скажет Москва. По ее мнению, в результате неотвратимо будут суды и наказания – как для тех, кто непосредственно организуют эти "референдумы", так и для военных, а также отдающих преступные приказы. Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печенкин объясняет, что стратегии путинизма носят чисто персонализированный, циничный и захватнический характер. И не имеют ничего общего с правыми нормами, человеческими правами и хотя бы мнимой заботой государства о судьбах людей.

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