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В Кремле угрожают "изменением условий переговоров" с Украиной: подробности

Песков намекнул на аннексию

сегодня, 14:59
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские СМИ снова начали сообщать о готовности переговоров с Украиной, чтобы закончить войну. Об этом пишет РБК, цитируя слова спикера Путина Дмитрия Пескова.

В Кремле угрожают "изменением условий переговоров" с Украиной: подробности

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере изменения ситуации изменяются и условия. С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается",- сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о финише псевдореферендумов . 27 сентября – последний день "голосования" на псевдореферендумах на временно оккупированных россиянами территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Практически все страны уже заявили, что не будут признавать ни итоги этого шоу, ни возможные дальнейшие аннексии, которые будет пытаться осуществить Россия. По мнению политэксперта, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяне Луповой, псевдореферендумы, где людей заставляют голосовать под дулами автоматов, ходят по квартирам, ловят посреди улицы – это ни о чем… Но нарисуют в итоге, разумеется, то, что скажет Москва. По ее мнению, в результате неотвратимо будут суды и наказания – как для тех, кто непосредственно организуют эти "референдумы", так и для военных, а также отдающих преступные приказы. Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печенкин объясняет, что стратегии путинизма носят чисто персонализированный, циничный и захватнический характер. И не имеют ничего общего с правыми нормами, человеческими правами и хотя бы мнимой заботой государства о судьбах людей.



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Источник: https://t.me/rbc_news/59042
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