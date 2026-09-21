В Кремле снова паника: о чем действительно сигнализирует ультиматум Трампа

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп якобы объявил ультиматум – отметил, что у России и Китая есть 30 дней, чтобы завершить войну в Украине. После этого срока он отходит от попыток завершить войну.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что такой разговор действительно был и что Трамп действительно поставил такой ультиматум. Это, сказал он, подтвердили его источники в Вашингтоне.
Журналист объяснил, что Трампу нужны условия, чтобы повысить рейтинг перед выборами. Если же, по словам Гордона, россияне откажутся, то это разозлит Трампа и он уже применит новые инструменты.
Также он отметил, что не знает, находится ли в окружении Путина человек, который может объяснить ему реальную ситуацию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что после визита спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, американцы, вероятно, готовят хитрую стратегию косвенного давления на президента Украины Владимира Зеленского.
Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что единственное продвижение в мирном кейсе они могут получить только из-за уступок со стороны Украины.