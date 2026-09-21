В Кремле снова паника: о чем действительно сигнализирует ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп якобы объявил ультиматум – отметил, что у России и Китая есть 30 дней, чтобы завершить войну в Украине. После этого срока он отходит от попыток завершить войну.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что такой разговор действительно был и что Трамп действительно поставил такой ультиматум. Это, сказал он, подтвердили его источники в Вашингтоне.

"Нас интересует окончание войны до начала ноября. Если вы не прекратите войну до начала ноября, вы нам больше не интересны. Это дословно, я повторяю то, что мне сказали", — сказал Гордон.

Журналист объяснил, что Трампу нужны условия, чтобы повысить рейтинг перед выборами. Если же, по словам Гордона, россияне откажутся, то это разозлит Трампа и он уже применит новые инструменты.

"Кроме того, демократы подпирают, не будем забывать. Если демократы победят на промежуточных выборах, от них начнут поступать антипутинские инициативы одна за другой, и Трамп вынужден будет на них реагировать. Поэтому я думаю, что сейчас в Москве задумались и приуныли, потому что складывается все не в их сторону, не в их пользу”, — отметил журналист.

Также он отметил, что не знает, находится ли в окружении Путина человек, который может объяснить ему реальную ситуацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что после визита спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, американцы, вероятно, готовят хитрую стратегию косвенного давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что единственное продвижение в мирном кейсе они могут получить только из-за уступок со стороны Украины.



