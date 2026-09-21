У Кремлі знову паніка: про що насправді сигналізує ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп нібито оголосив ультиматум — зазначив, що у Росії та Китаю є 30 днів, щоб завершити війну в Україні. Після цього терміну він відходить від спроб завершити війну.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон підтвердив, що така розмова дійсно була, і що Трамп дійсно поставив такий ультиматум. Це, зазначив він, підтвердили його джерела у Вашингтоні.

“Нас цікавить закінчення війни до початку листопада. Якщо ви не припините війну до початку листопада, ви нам більше не цікаві. Це дослівно, я повторюю те, що мені сказали”, — сказав Гордон.

Журналіст пояснив, що Трампу потрібні умови, щоб підвищити рейтинг перед виборами, Якщо ж, за словами Гордона, росіяни відмовляться, то це розлютить Трампа і він уже застосує нові інструменти.

“Крім того, демократи підпирають, не будемо забувати. Якщо демократи переможуть на проміжних виборах, від них почнуть надходити антипутінські ініціативи одна за одною, і Трамп змушений буде на них реагувати. Тому я думаю, що зараз у Москві замислилися і зажурилися, тому що складається все не в їхній бік, не на їхню користь”, — зазначив журналіст.

Також він зауважив, що не знає, чи є в оточенні Путіна людина, яка може пояснити йому реальну ситуацію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після візиту спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, американці, ймовірно, готують хитру стратегію непрямого тиску на президента України Володимира Зеленського.

Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що єдине просування в мирному кейсі вони можуть отримати тільки через поступки з боку України.



