У Кремлі знову паніка: про що насправді сигналізує ультиматум Трампа

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп нібито оголосив ультиматум — зазначив, що у Росії та Китаю є 30 днів, щоб завершити війну в Україні. Після цього терміну він відходить від спроб завершити війну.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон підтвердив, що така розмова дійсно була, і що Трамп дійсно поставив такий ультиматум. Це, зазначив він, підтвердили його джерела у Вашингтоні.
Журналіст пояснив, що Трампу потрібні умови, щоб підвищити рейтинг перед виборами, Якщо ж, за словами Гордона, росіяни відмовляться, то це розлютить Трампа і він уже застосує нові інструменти.
Також він зауважив, що не знає, чи є в оточенні Путіна людина, яка може пояснити йому реальну ситуацію.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після візиту спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, американці, ймовірно, готують хитру стратегію непрямого тиску на президента України Володимира Зеленського.
Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що єдине просування в мирному кейсі вони можуть отримати тільки через поступки з боку України.