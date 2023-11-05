В Кремле рассказали о "концептуальной правде" о войне в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что Россия не начинала войну в Украине, однако готовится закончить ее. По словам представителя президента РФ Россия – сильная страна, тогда как Украина – несчастное государство.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил в рамках российского образовательного марафона "Знания", где в очередной раз использовал мероприятие для распространения российской пропаганды. Во время выступления Песков отреагировал на войну в Украине и заявил о "концептуальной правде".

"Россия не начала войну, а заканчивает ее – это концептуальная правда, которую нужно нести в мир", – заявил Дмитрий Песков.

Представитель администрации президента РФ добавил в свои заявления то, что "Украина – несчастная страна", ведь другие страны платят за нее, тогда как "Россия – сильная страна", потому что добавляет новые элементы.

Напомним, Россия 24 февраля ввела свои войска на территорию Украины, чем начала полномасштабную войну в Европе. Мировое сообщество осуждает неспровоцированную агрессию со стороны России. А международные организации неоднократно отмечали военные преступления, которые совершают российские солдаты и руководство РФ в Украине. В частности, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за событий на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генерале Сергее Баранове, который заявил, что Россию ожидают проблемы в ближайшее время из-за масштабных атак беспилотников по ее территории.

Также "Комментарии" писали, что в российских соцсетях появилось видео удара по украинским солдатам из 128 бригады, собравшихся на торжественное награждение на плацу ко дню артиллериста.



