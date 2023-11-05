В Кремле рассказали о "концептуальной правде" о войне в Украине

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что Россия не начинала войну в Украине, однако готовится закончить ее. По словам представителя президента РФ Россия – сильная страна, тогда как Украина – несчастное государство.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил в рамках российского образовательного марафона "Знания", где в очередной раз использовал мероприятие для распространения российской пропаганды. Во время выступления Песков отреагировал на войну в Украине и заявил о "концептуальной правде".
Представитель администрации президента РФ добавил в свои заявления то, что "Украина – несчастная страна", ведь другие страны платят за нее, тогда как "Россия – сильная страна", потому что добавляет новые элементы.
Напомним, Россия 24 февраля ввела свои войска на территорию Украины, чем начала полномасштабную войну в Европе. Мировое сообщество осуждает неспровоцированную агрессию со стороны России. А международные организации неоднократно отмечали военные преступления, которые совершают российские солдаты и руководство РФ в Украине. В частности, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за событий на войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о генерале Сергее Баранове, который заявил, что Россию ожидают проблемы в ближайшее время из-за масштабных атак беспилотников по ее территории.
Также "Комментарии" писали, что в российских соцсетях появилось видео удара по украинским солдатам из 128 бригады, собравшихся на торжественное награждение на плацу ко дню артиллериста.
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Ігор
сегодня, 13:56
Україна нещасна країна бо за неї платять? Та їй снаряди вже не потрібні вона грошима стріляти може та розкішними машинами яких у корумпованих чиновників і їх рідних стає все більше. Вони кожного дня у розкішних ресторанах лишають грошей більше ніж середній європеєць може заробити за півмісяця. Подивиться які вони собі палаци будують та забудовують міста торговельними павільйонами. Вони не бояться приходу окупантів, які можуть відібрати їх майно, самі хваляться що все домовлено і їм байдуже яка буде влада. Це справді війна за незалежність чи суперечка в кого влада залишиться?