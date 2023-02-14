В Кремле придумали причину для продолжения мобилизации

В прошлом году 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продления СВО на территории Украины. По официальным данным, в армию тогда призвали более 300 тысяч россиян, которые числились в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизации, пишут "Комментарии".



В России де-факто мобилизация продолжается до сих пор

Впоследствии и глава Кремля объявил об окончании призыва, однако указ не подписал. Спикер президента России Дмитрий Песков подтвердил, что указ о мобилизации продолжит действовать, но не для призыва, а для решения других военных задач, но каких именно – не уточнил.

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"В случае признания указа о мобилизации утратившим силу призванные в армию во время специальной военной операции и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством", – говорится в ответе минобороны РФ на запрос депутата тамошнего законодательного собрания Артура Гайдук.

Депутат пытался разобраться, почему указ продолжает действовать, когда министерство обороны публично заявило о завершении частичной мобилизации. В ответе на запрос снова подтвердили, что "меры, связанные с оповещением и призывом граждан в рамках мобилизации, завершились 28 октября 2022 года", однако "остальные меры, предусмотренные указом, продолжаются". И снова не объяснили, что это за такие меры.

Следует отметить, что на протяжении действия указа довольно усложнено увольнение из армии военнослужащих-контрактников. А еще отказ ехать на украинский фронт может быть расценен как преступление, ведь в мирное время контрактники имеют право отказаться участвовать в боевых действиях.

В конце 2022 года украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023 года Кремль объявит о новой мобилизации, во время которой в российскую армию могут призвать до 500 тысяч человек, после чего Россия попытается провести еще одно широкомасштабное наступление на украинские территории. Но в России заявили, что подобных планов пока нет.

В то же время, российские власти объявили о планах увеличить численность своей армии до 1,5 миллиона человек и повышения предельного возраста призыва срочников до 30 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили: Россия вынужденно переносит, пока на не определенный срок, вторую волну мобилизации. Дальнейшая мобилизация еще больше истощает страну-агрессорку.

Как писали "Комментарии", недостаток военнослужащих в армии России решили "перекрыть" женщинами. Их с декабря 2022 начали отправлять на фронт.

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